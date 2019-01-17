愛是沒保留！陳美琪養女行得番翹手謝親恩

現年60歲的昔日無綫花旦陳美琪（Maggie）與馬清偉離婚後，再婚下嫁美籍華人忻尚永，至今依然非常恩愛。愛心爆棚的她於2008年收養患有先天性脊椎爆裂及中度腦積水的孤兒Lulu，一直盡心盡力照顧，由於Lulu有先天性缺陷，未能如常走路，為了愛女可如其他小朋友般健康成長，Maggie不時陪囡囡進出醫院做手術，近兩年Lulu除矯正了長短腳的問題，之後再接受矯正左腳內翻的手術，Maggie時刻陪伴照顧周到。



翹實媽咪撒嬌



她不時在微博上載母女合照，分享家庭樂，包括囡囡手術成功後坐在輪椅上扮鬼臉的照片，並留言鼓勵：「女兒哭過、害怕過、擔心過，捱過手術刀後，又是一條好漢。」可見她已視Lulu如親女兒看待，母女情深。她亦花了不少心機栽培愛女，在她耐心教導下，囡囡早年獲傳統名校取錄，Maggie除間中北上拍劇外，堅持每日接送囡囡返學放學。



日前下午，Maggie與女兒雙雙現身中環，雖然年屆60歲，但人美心更美的她身形纖瘦兼保養得宜，與囡囡邊行邊傾，吸引不少途人目光。見Lulu長高不少，與媽咪只相差半個頭高度。經過多次手術後，她已行動自如，孭着背囊的她不時又拖又翹媽咪手臂撒嬌，報答多年來的養育親恩。其後兩母女步往附近化妝品店揀心頭好，未幾Maggie已有斬獲，再轉戰壽司店購買外賣。期間二人有商有量，買了大袋外賣後才步往停車場取泊車優惠，Lulu等待時表現貼心，主動為媽咪拎手袋，做廿四孝女兒。



上運動堂照跑步



Maggie昨日接受電話訪問時表示，女兒先後做過兩次手術，腳內翻及長短腳問題得以改善，可以自由走動：「雖然依家仲係長短腳，相差幾厘米，所以令盆骨斜咗，行起上嚟吃力，但我哋會一齊面對。（囡囡好肯行？）佢好肯行，仲上PE堂，會照跑，佢唔理跑第九都照跑，當自己係正常人，呢個態度好好。」她從小教導女兒要面對缺陷，因為將來的壓力更多。又稱近日女兒準備呈分試，每日陪伴溫習，她亦會時刻提醒自己不忘初心：「父母要諗番當初係想小朋友點，係要帶畀佢愛同歡樂，何必要互相煎熬，但將來冇我扶持會點？所以唔可以冇競爭力，當中要取得平衡。（囡囡令你好多得着？） 着數多添，好似同佢溫書做功課，我好似溫故知新咁，依家好多中文字都唔同咗，我學番好多中文字。」