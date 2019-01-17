身兼多職！河正宇挑戰「演監美」

賣座韓片《與神同行》創作班底加持的《轟天暴隊》即將於1月24日在香港上映，由2018年紅到2019年的河正宇今次除了擔任主演之外，首次以監製的身份參與電影，更因為自己畫家的身份，兼任自己角色的美指，設計Ahab手臂上的紋身。



《轟》片雖然是純韓國本地製作的電影，但電影中有一半以上都是英文對白，令河正宇亦遇到困難，他亦認為如果英文對白說得不好會妨礙觀眾投入，所以特此花了不少時間去訓練英文，而他並沒有上一些正規英文課程，反而是參考很多Hip Hop的紀錄片，說出一口流利的黑人俚語。



而河正宇由演員進身導演再成為畫家，最近更出版了自己的第一本隨筆「走路的人」，表示自己一直很喜歡行路，一向好動的他被問到今次拍攝最困難的地方是要坐着演戲，他坦言有一隻腳不能用的設定的確不容易。而他為飾演傭佣兵的自己，設計了象形文字的紋身，他和和紋身師討論後，結果由決定由他親自設計。



電影由創作之始到主演，甚至美術範疇都涉獵到，難怪河正宇對《轟》極為重視。他更以一句話概括電影：「是優點很明確的電影所以很值得期待。槍擊很生動，可以感覺到我(即Ahab)就在你身邊。是可以一起感覺到槍戰，很獨特的電影。」