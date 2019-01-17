「收山」之作！姜紫藍幫末期癌症病人義影

由模特兒轉型做作家的姜紫藍（Color），向來都有為癌友提供義影服務，近日佢為一名患有末期癌症加嚴重筋膜萎縮症嘅女士到台灣義影後，表示唔會再為其他人影，她說：「因為我份人太感情用事，會投入好多感情落去，影完又會好唔捨得對方，在加上我有情緒病，所以先話唔再幫人義影。每次義影都要花好多時間去準備，例如我會早一個月同對方溝通好，大家會傾吓個主題係乜。好似呢位女士係主動搵我，佢話佢後生時去過台灣，而剩番嘅日子唔多，所以好感動到我。」



Color話每次義影都係忠於病人嘅意願，並唔係每次都要化行妝着靚衫，其實做番自己就可以，所以今次見到呢位女士影得咁開心，佢自己都好感動：「雖然今次好大壓力，因為呢位女士佢行動不便，我雖然都有點對點安排車接送，但有時都要行少少路，驚照顧佢不周。」而Colo透露原來出發去台灣前，唔小心扭親腳，但唔想影響行程，所以點都頂埋佢，影埋相先返港治療。

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