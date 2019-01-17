突然有花收！朱晨麗譚俊彥「關係」有變

藝人朱晨麗現時忙於為無綫新劇《法證先鋒IV》拍攝，面對每日無止境的通告，有覺冇得瞓，幸好她並非孤身作戰，有譚俊彥與她共同進退，二人早前於劇集《特技人》演情侶，如今卻以警隊上司與下屬關係相稱，笑指感覺有趣，朱朱笑說：「咁短時間再同譚俊彥合作真係好開心，因為唔使再磨合，大家一埋位，對方一個眼神就感覺到應該點接，唔使排咁多同講咁多，慳番好多時間。同埋估唔到都幾啱嘴型，試過等埋位一齊『掃街』買魚蛋小食，跟住拎上外景車食，好在對手係譚俊彥咋，我哋互相為大家打氣。」



早前二人到花店拍攝查案戲份，曾表示喜歡收花的朱朱，趁未埋位即四圍觀賞林林總總的鮮花，老闆見狀即二話不說贈她兩紮靚花，氹得朱朱笑足半日，她說：「唉呀！大家有所不知，我之前生日都冇人送花畀我，好在老闆好好人，聽到我咁講，好似好慘就送花畀我，總算有啲安慰，後來我梗係有拎返屋企擺，我隻貓見到都有眼望望。」

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