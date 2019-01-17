博士Mandy正式離開《愛回家》　網民唔捨得

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》播足兩年，齋睇1月1日嗰集收視突破30點，就知呢套劇有幾受歡迎，當中唔少參與嘅演員因為咁爆紅，好似「博士」馬貫東同「Mandy」謝芷倫就係其中之一，呢對情侶檔大受網民歡迎！不過大家都唔會再見到呢對人喺《愛回家》出現，因為佢哋宣布要離開劇組一段長時間。唔少網民得知呢個消息都話晴天霹靂嗌接受唔到！



其實睇番之前嘅劇情鋪排都有迹可尋，之前講到Mandy幫大小姐頂罪喺「橙不忍島」坐監，加埋上年9月一個宣傳活動，布景板竟然冇咗算得上重戲份嘅Mandy個名，就已經有網民推斷佢要消失。尋晚劇情講到Mandy放監就去咗英國讀法律，博士決定赴英陪佢就向「熊樹根」劉丹辭職，就係咁呢對正式消失。



謝芷倫喺社交網留言多謝網民一直以來嘅支持話：「我會盡快學成歸來！我衷心多謝你們每一位的支持。❤」而馬貫東亦有留言：「《愛回家》帶給我許多許多，除了寶貴的演藝經驗，還認識到一班好有愛的『家人』。台前每一位前輩、演員和幕後每一位工作人員的教導、包容、支持和鼓勵令我獲益匪淺，十分感恩。每天努力學習，每天進一小步。今天短暫離開，願在不久的將來會呈現一個更好的馬貫東回來這個家。」好多網民留言話唔拾得之餘，都話唔明編劇點解要寫佢哋消失嘅劇情咁趕，放監都可以結埋婚先至去讀書，會好過依家咁安排，網民仲話希望真係好似佢哋所講，會好快再見佢哋喺《愛回家》出現。



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