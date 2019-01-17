舒淇睇好！網民激讚新聶小倩：媲美王祖賢

講起聶小倩大家腦海第一時間浮現出的人是誰？王祖賢1987年在電影《倩女幽魂》中飾演絕色女鬼聶小倩，她更憑此片入圍金像獎最佳女主角。她的氣質與美貌令人印象深，將王祖賢和聶小倩劃上等號。



不過「悶局」近日終於出現突破，大陸25歲女星鍾楚曦在賀歲片《神探蒲松齡》扮演聶小倩的劇照曝光！鍾楚曦打破小倩「慣性」白衣造型，以一襲紅衣冶艷上場，內地網民都浮誇大讚「美出新高度」和「令人移不開眼」。



鍾楚曦出道短短5年多，便以馮小剛電影《芳華》獲得第54屆金馬獎最佳新演員提名，更被舒淇大讚是紅氈最美女星，可謂前途無可限量。鍾楚曦受訪時坦言剛開始出演聶小倩一角完全是懵的，不知道該如何去演，她索性完全放開，釋放自己，最終找到了詮釋小倩的感覺。另外，其紅色造型的紅色妝容也是由她親手設計並化上，每天為自己化妝也成為她入戲的第一步。



之前有多人曾出演聶小倩一角，包括大S與劉亦菲都分別重演過《倩女幽魂》、《新聊齋志異之小倩》中的楊冪、《延禧攻略》中的順嬪張嘉倪亦曾於《天師鍾馗之血色鴛鴦》出演小倩……多到不能盡錄！珠玉在前，大部分人心目中的小倩依然是王祖賢，鍾楚曦美艷造型先聲奪人，不過能否與王祖賢並駕齊驅，甚至超越王祖賢，言之尚早。

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