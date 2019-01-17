丘亞葵爆喜訊　阿刨年底再演《帝女花》

粵劇名伶龍劍笙（阿刨）早前假香港演藝學院演出16場粵劇《蝶影紅梨記》，圓滿落幕，令大批戲迷不捨！新娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵（Vigo）在社交網公布喜訊，指阿刨今年十一月再度回港演出粵劇《帝女花》，他說：「踏入2019，親愛的戲迷們，你們的期盼，我以最淋漓的熱誠，在任姐離開的三十周年，再次感動阿刨，在這寂靜的長空中，向大家宣布，今年十一月底，阿刨再演四大名劇之首，龍劍笙帝女花，勢必哄動。」令大批影迷興奮不已，更指要撲飛再度欣賞阿刨風采！



Vigo坦言阿刨將會在西九文化區戲曲中心公演15場，十分開心能夠順利預定場地，他說：「今年特別開心，因為搵期嗰度好好彩，我記得阿刨係6號演完《蝶》，我哋8號去睇場，咁阿刨睇完覺得好舒服，再加上今年係佢師傅任劍輝（任姐）逝世三十周年，所以阿刨都想做啲嘢。」



原有班底再踏台階



早在1976年阿刨曾演出電影版《帝女花》，故今次可謂經驗豐富，再加上歌曲亦膾炙人口，雖然西九相比演藝學院座位較少，而製作費相對增加，但他坦言做得開心，沒有所謂。Vigo指平時在社交網發文只得百幾個留言，但今次公布消息後，卻在得到五百幾個留言指要撲飛，笑言從未試過，令他十分鼓舞。



Vigo表示阿刨今晚已坐飛機返回加拿大，並會休息一段時間，大約在六月份在當地進行綵排，他說：「今次都係同《蝶》原班人馬合作，大家好有默契。」而阿刨做事認真，除演出外更會參與幕後工作，他說：「無論構思，燈光、化妝、服裝，佢都會畀意見，所以佢嘅壓力係我哋幾倍，但佢調節得好好，我對佢好有信心！」