大家都知道藝人黃智雯(Mandy)舞技出眾,早前佢仲為無綫拍攝節目《一個因去跳舞》,跳到去韓國挑戰做練習生。但原來Mandy除咗跳舞出色,仲有一樣嘢好耍家,玩到上天添!



佢孖住好姊妹李施嬅同趙希洛,齊齊玩空中瑜伽,施嬅上載合照至社交網同大家開心share。見佢哋嘅瑜伽動作各有不同,最後齊齊擺出優美嘅甫士,施嬅搞笑表示:「蝴蝶,蝙蝠,定係雀仔?Fly me to the moon....」