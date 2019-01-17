錯過N個第一次！林盛斌終於見證囝囝嗌爸

育有三女一子嘅林盛斌（Bob），為咗賺錢養家經常錯過咗好多仔女嘅重要時刻，不過今次終於可以見證細仔林道申（Jaye）嘅第一次喇！Bob喺社交網上載咗條片，原來佢親耳聽到囝囝第一次嗌爸爸，興奮到立即拍片記錄呢個moment，當Bob一聽到囝囝嗌「爸」，就即刻開心到大叫，真係隔住個Mon都Feel到佢嗰份喜悅！



阿Bob非常感觸，細數佢錯過嘅每一次：「因為工作關係，好多時屋企幾個小朋友嘅第一次乜乜乜我都去唔到、睇唔到、聽唔到，最多都係老婆拍片之後再send俾（畀）我睇，例如：大女霏霏第一次幼稚園畢業禮、入學禮，二女熹熹第一次踩單車、第一次學識溜冰，三女機機第一次學識爬、學識行，細佬JJ第一次學識轉身等等，仲有好多好多，我都見證唔到...今日終於第一次第一身親耳聽到！」網民都話好感動，笑言畀阿Bob啲反應嚇親！而依家1歲幾嘅Jaye眼大大，愈大愈靚仔，連阿Sa（蔡卓妍）都大讚呀！



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr