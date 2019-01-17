大叔回春！52歲抗癌勇士林利終於戀愛了

「morning04:00...真的有浪子的感覺，還要單身下去嗎與陽光結伴，大叔日記」這句說話是來自今年52歲的前小虎隊成員林利，感受到佢真係好寂寞，不過呢種單身生活已經結束，皆因年過半百嘅佢再闖情關，喺社交網宣布「我終於戀愛了」，背景係大量心心圖案，真係隔住個mon都feel到嗰種心跳嘅感覺。唔少網民見到林利宣布喜訊，都大派like同心心，好多網友都留言「恭喜」、「一定要一直幸福下去哦！！利哥絕對值得擁有幸福，擁有愛！」、「賀喜 利哥！永遠幸福！」不過林利只係用文字交代，未見佢公布同女友嘅相片，好多網友都好好奇，叫佢快啲上載同女友嘅甜蜜合照。



其實林利直腸癌剛剛康復冇耐，一直樂觀積極抗癌嘅佢，上年先接受完切除腫瘤手術，但係佢冇怨天尤人，仲經常喺社交網發放正能量，以「大叔日記」去紀錄佢康復嘅心路歷程，當時佢就話：「癌症並不可怕，態度決定一切。」正所謂黑到盡頭就見曙光，今次林利回春拍拖，絕對係上天的眷顧。



識咗廿幾年



林利接受東網電話訪問，對於新戀情，佢開心表示不是放閃，只是想將開心情緒抒發下：「當係趕住過新年嘅喜事啦，確係開心嘅。」講到這位真命女友，他覺得是上天的安排：「佢係內地做生意嘅圈外人，識咗廿幾年，係完全冇諗過會成情侶，所以真係好難講，係好奇妙，大家就係咁啱一個點就走埋一齊。」是否去年患病獲女友照顧有加？他笑言：「冇喎，我同佢廿幾年嚟好少見，係最近先見番，可能大家成熟咗同樣需求要一個伴，心境各樣都好夾。（女朋友邊方面最吸引你？）大家生活節奏都好似，佢任何方面都同我好夾好配合，最重要係佢睇住我廿幾年，好同壞，都睇在眼內，即係睇通我，呢樣係最緊要。」問到可有結婚打算？他坦言：「唔敢講呢樣住，唔想自打嘴吧，大家相處係嗰種『觸動的心』已經足夠，當然好多嘢都難講，咁新一年係一個新開始，事業同健康嘅氣場好重要，要開心。」問到新年女友可會來港過節？他笑謂：「未知，真係未安排。」