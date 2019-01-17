專登揀新年開騷！方伊琪搵神秘嘉賓撐場

資深歌手方伊琪為二月的《方伊琪歌好月正圓45周年演唱會》綵排，同場有嘉賓曾航生、王俊棠、譚錫禧和歐信希。講到演唱會籌備情況，她表示衫、髮型化妝都一直聯絡緊，亦有很多朋友想要飛。開騷正值農曆新年，可會預備大袋收利是？她笑言：「我專登喺新年開騷。（啲衫特登整啲袋？）呢個提議幾好。」問到新年要練歌可有時間玩？她說：「都有，我都會去拜年。（唔食得煎炸嘢？）其實我不嬲都冇食，依家都有少少咳，不過冇事㗎啦。」提到邀了幾位男嘉賓，她笑言：「係呀，製作公司諗，驚我唔夠Power，要襯吓。」



阿仔唱功唔失禮



講到她想邀一班「哎吔阿仔」張智霖、黃宗澤等人做嘉賓，她表示交由身邊人聯絡：「我諗佢哋都唔會唱歌㗎啦，希望可以嚟睇，或者拍條片講啲嘢，因為佢哋都忙，唔想太打攪佢哋，睇吓遲啲拍嘢撞唔撞到佢哋先。」問到她的兒子可會上台？她笑言：「佢會嚟做神秘嘉賓呀，會同我合唱同獨唱，我開騷多數都會叫佢嚟唱歌，佢都OK㗎，唔失禮。（遺傳到你啲音樂天分？）OK，可能我同我先生都係音樂人。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

