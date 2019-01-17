張敬軒開聲撐古天樂冧莊演藝人協會會長

「獎王」張敬軒（軒仔）又進帳多一個獎項！今日他出席首屆「KKBOX香港風雲榜」發布會，率先獲頒「十大風雲歌手」，總成績最新數字為16.5個獎項，認真實至名歸！軒仔搞笑話：「如果銀行存款每日都係咁就好喇！（你依家都係㗎！）皮費好重㗎！」繼而認真表示自己都好期待大會於3月舉行的頒獎典禮，因為製作級數猶如開演唱會，不像本地樂壇舉行頒獎典禮會受限制及有條件唔允許，相比之下由非本地製作就沒有任何制肘可言。



撐古天樂「冧莊」做演藝人協會會長



軒仔曾表示演藝人協會想舉辦一個可持續發展獨立兼具認受性頒獎典禮，問到可會參考大會製作？他表示都可以借鏡，惟重申要時間運作，並不是短期內1至2年就能成事：「都唔係咁易，有好多商業因素、機制要考慮，希望多啲人支持。」續表示演藝人快將換屆，年尾或會再選，又表明支持主席古天樂「冧莊」，因為對方為演藝界出心又出力，非常有魄力。



提副會長「業績」即自愧不如



至於講到自己身為副會長的「業績」就自愧不如：「今年都冇咩實際貢獻，因為喺工作業務上都好忙，冇乜參與到都好內疚，係當自己嘅資源共享到就幫手，主要都係協會入面嘅王梓軒、珊珊（石祐珊）、安安（余安安），特別係安安真係好辛苦，仲有古生（古天樂），佢忙過我但都會抽時間開會。」做多屆「還債」？軒仔指無論有冇行政角色，亦都是演藝界中的一份子兼受益人，都有義務全力支持。



席間，大會亦有頒發「年度新人」大獎，由同公司女新人曾樂彤奪得；而「十大風雲歌手」另外9位得獎者為陳奕迅、容祖兒、楊千嬅、陳柏宇、李幸倪、胡鴻鈞、江海迦（AGA）、菊梓喬及組合C AllStar。