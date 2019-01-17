催男友求婚！黎美言恨今年嫁：有仔趁嫩生

歌手黎美言（Winkie）創立的拳擊學校連續第二年獲頒「香港最受歡迎品牌」，Winkie在將軍澳領獎對獲獎覺得是「強心針」，她說：「做生意真係好辛苦，但係自己覺得人生唔可以淨係做藝人，要嘗試唔同工作 想學多啲嘢。」



內地開五十間學校



Winkie透露新一年拳擊學校喜訊，有投資者投資在未來兩、三年於內地開設五十間拳擊學校，她說：「由細到大出現樂壇頒獎禮，呢兩年瞓得好少，一手一腳湊大個BB，滿足感同攞音樂獎一樣咁開心。」她續指不會放棄音樂，但覺得現在是KOL年代，會先向商界發展做生意，但最後也會「打大佬」回歸樂壇，自言會唱跳到八十歲。問到在內地開設五十間拳擊學校投資多少？她說：「唔知，投資者觀察咗我一年，香港就唔會擴充，都係一間總校，主要內地發展。」可會上市？她說：「未知，遲啲先。」



畀說話男友聽



變身成女強人的她對於有另一半支持感到開心，她說：「人哋話女強人唔好諗愛情，我就愛情都得意，我哋斷斷續續都拍咗10年拖。」問到可會今年結婚？她直言：「可以，希望雙喜臨門，內地開學校、結婚，有仔趁嫩生嘛。」男友已求婚？她說：「未呀，有時都畀說話佢聽，佢話等我事業定啲先，希望事業穩定啲，佢快啲娶我就搞掂。」

