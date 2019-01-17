進駐豪宅同居　李幸倪：有好消息會同大家講

現年31歲的歌手李幸倪（Gin Lee）日前被東網踢爆「破Dry」，秘戀富貴男友兼在西九豪宅同居。她今日現身首屆「KKBOX香港風雲榜」發布會，獲頒「十大風雲歌手」後受訪就事件解畫，沒有否認拍拖兼全程帶記者「遊花園」。甫受訪記者恭喜她時，她表示：「上到C1嚇一嚇、醒哂，但希望下次再上C1係有關音樂上嘅成就。（係咪拍拖？）邊有時間拍拖呀？今年都想Focus喺事業，喺頒獎典禮都有講過要低調做人、高調做音樂，所以生活上都好低調。」



扯開話題護愛苗



問到是否驚見光死，要保護愛苗？Gin Lee否認，隨即扯開話題：「呢幾年都好畀心機做嘢，大家睇住我大，所以多謝你哋關心！」追問現時好幸福？她再說：「兒女私情先擺埋一邊，討論『國家大事』先，就係我今年會進軍大中華市場，會出全新國語碟，依家狀態愈來愈好，多咗人認識。」



生活的確比以前好



講到脫貧住豪宅，她坦言生活的確比以前好，問到是否自購物業？Gin Lee大反應話：「點買得起呀？（男友買？）唔講呢啲，如果有任何好消息就會同大家講。（拍拖都唔係好消息？）有好消息會同大家講。（如果影到會認？）到時先算！」



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