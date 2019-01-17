「限娘令」升級？男星戴耳環上節目被打格

國家廣播電視總局（廣電總局）推出一浪接一浪的限制令，包括「限外令」、「限秀令」、「限童令」、「限古令」、「限韓令」，令不少綜藝節目及電視劇的製作空間進一步收窄。



內地官媒早前狠批時下男星的「娘炮」（意即「乸型」）文化後，即傳出廣電總局推出「限娘令」，近日更有指「限娘令」升級，除禁止染髮、紋身外，男藝人連戴耳環（內地稱「耳釘」）亦被禁止。有網民發現，各種電視節目上，男藝人戴耳環被打格，狠批廣電總局「矯枉過正」。



知名博主「青春小說影視劇透社」周二（15日）在微博上發布多張電視截圖，指廣電總局推出新規定，要求「男藝人上節目不可戴耳釘；只要違規屬實，節目將會被馬賽克（打格）」。據稱，有關規定除了電視台的綜藝節目外，還包括網上媒體製作的節目。



事件引起網民熱議，不少網民發現在不同節目中，平常有戴耳環的男藝人，其耳朵部位確被打格或模糊化處理。對此，內地官媒記者在廣電總局官網查詢，卻未發現有關公告，而多間網媒及電視台均表示未接獲相關文件。惟有電視台職員透露，早前確曾收過藝人上節目不可以染髮的注意事項，當中提到在特寫鏡頭上，避免有特別大的耳飾，惟當中未有詳細說明。連港産造型師馬天佑去年上湖南衞視節目時，粉紅色頭髮也被後期加工修圖變成黑色。



而一直有戴開耳環的謝霆鋒、陳偉霆在內地錄影節目及出席內地公開活動時已經不見他們戴耳環，只是早前霆鋒在香港的樂壇頒獎禮上戴過。至於英皇金牌經理人霍汶希回覆東網時說：「我哋兩個藝人好Man，我都唔擔心。」

