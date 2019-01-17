Rap入樂壇！康華多謝佘詩曼出錢相助

踩入樂壇做Rapper的康華舉行新歌《拼火花》加MV首播發布會，受訪時自言非常開心又感動，因為意想不到有咁多好友現身撐場，更不禁喜極而泣：「有好多都係要度期抽時間嚟，之後仲要開工。」問到做新人的感覺？她自嘲是「樂壇老新人」：「感覺都幾奇怪，我今日都係第一次睇MV嘅完整版，尋晚緊張都失眠，依家都開緊4部戲都好忙，又要理呢個發布會有冇人嚟，真係好多謝佢哋（朋友），估唔到自己人緣咁好，平時做人真係要心地好。」



佘詩曼借私伙衫



講到今次有多位好友力撐，康華首先點名要多謝佘詩曼，大爆對方自掏腰包再幫自己拍攝Poster，更借出私伙衫擔任造型師：「Poster上面件背心係佢借畀我，佢幫我搵晒資料，其實我影咗一輯海報，畀佢睇諗住問吓意見，點知佢話個感覺似失戀，就叫我重新影過，但我冇咁大Budget，佢就即刻問我邊日得，搵埋啲Crew、化妝師、設計師幫我再影，都真係好唔好意思，佢真係好熱心幫我，今日呢套衫都係佢襯。（知唔知重拍用咗幾多錢？）真係唔好意思問，之後我會買番份貴重嘅禮物畀佢、多謝佢。」



為老友赴湯蹈火



她又提到歐陽震華都有不時跟進新歌的製作進度：「佢聽完會畀意見，之後再同監製整過，又會問我個Look點樣。（請佢哋食飯多謝？）唔止食飯，如果我有能力幫到佢哋做任何嘢，都會赴湯蹈火，今世做唔到，下世都會幫佢哋做番啲嘢，會珍惜佢哋！」問到有給父母聽過新歌？她說：「媽媽聽咗，爸爸耳仔唔係咁好，等佢有精神再畀佢聽。」之後會再出歌？她笑話如果今次新歌反應好，或者於年底「添食」。





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