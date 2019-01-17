開騷咀啖即生B！Dear Jane試過得三個粉絲撐

樂隊Dear Jane為3月紅館演唱會舉行記者會，期間他們要揀明信片寄出，主音Tim揀了一張太太楊洛婷在台邊錫他的明信片，他笑言：「嗰陣我哋喺九展開騷，太太錫完我一啖後，下年就生咗BB，所以張卡想寄畀個女。」期間又獲公司高層送酒祝賀。受訪時講到他們2005年出道，等了14年終於開紅館騷，可是等到頸都長？Tim表示：「唔覺，我哋係見步行步，初初夾Band都係諗住出CD，睇吓有幾多人睇再搵咩場地開騷，冇諗過依家可以喺紅館。」



優先訂票兩個鐘賣晒



講到他們曾試過唱歌得3個人來支持，他們表示是2011年剛加入華納時，當時出席一個活動，問到可有傷心到喊？Howie表示：「難受，同年年尾開騷，第一個星期淨係賣得7張飛，所以由嗰度嚟到依家真係好遠。」他又搞笑話：「呢啲真係記一世，當時又畀同事埋怨。」問到今次開兩場可會不夠喉？Tim表示：「點都唔夠喉㗎啦，但優先訂票兩個鐘就賣晒，好開心。」



預告今次玩真火



他們又預告今次會玩火，更會噴火：「有啲歌配合火又會夾啲Effect，係真火，好似「火舞間」。（唔怕危險？）唔驚，一定安全，我哋都會買重保險。」到時可會着定防火衣？Tim打趣說：「咁咪有幾個消防員喺台上？」講到嘉賓，他們表示會有男有女，是曾合作的人，問到可會邀太太上台？他笑言：「我都未聽過佢唱歌。」記者打趣叫太太再在台邊錫他一啖，下年又可再有BB，他想一輪後笑言：「又得。」



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