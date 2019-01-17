為夫家留後　圈中女人甘願做高齡產婦

雖然俗語都話「有仔趁嫩生」，但圈中有唔少超過40歲嘅女星，因為為工作拼博、遲婚等關係而遲生B，最後要以高齡為另一半開枝散葉！



林青霞 41歲

藝人林青霞在1996年為富商邢李㷧以41歲高齡誕下大女邢愛林，事隔5年於2001年再以46歲之齡為老公誕下細女邢言愛，婚姻美滿幸福。



楊采妮 42歲

歌手楊采妮2013年與圈外男友邱韶智結婚，2017年以42歲之齡宣布有喜，同年誕下孖仔Ignatius及Aloysius。現時她專心在新加坡相夫教子，過住少奶奶生活。



李漫芬 43歲

藝人李漫芬2017年與圈外男友談成坤（Alvin）結婚，2017年以43歲高齡宣布造人成功，翌年誕下女兒談在心，在心生得精靈可愛，網上人氣高企。



潘芳芳 43歲

藝人潘芳芳2005年下嫁DJ陳冠豪，翌年以43歲之齡誕下兒子陳健御，雖然她與兒子年紀相差大，但她表示特別珍惜親子時間，更堅持每晚與仔仔講睡前故事及幫他按摩。



利嘉兒 44歲

藝人利嘉兒2010年下嫁從事製衣及門鎖有米老公Bong，結婚八年，去年以44歲高齡宣布懷孕成功，同年九月誕下女兒劉書雅（Karyssa）。雖然現時Karyssa只得三個大，但坦言希望可以追多個。



劉若英 45歲

台灣女星劉若英2011年閃嫁圈外老公鍾先生，並在45歲那年為對方一索得男，誕下兒子。現年49歲的她，曾露口風表示想再生，為仔仔添個伴。



陳明真 48歲

台灣女星陳明真2011年下嫁音樂人老公季忠平，期間曾試過2年試管嬰兒，終在2015年以48歲高齡在北京誕下孖仔，她表示人工受孕之路異常艱辛，但能得到兩位寶貝，一切都是值得。



珍納積遜（Janet Jackson） 50歲

已故美國天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）的歌手妹妹珍納積遜（Janet Jackson），2012年下嫁老公Wissam，2016年宣布有孕，翌年以50歲高齡誕下兒子Eissa Al Mana。