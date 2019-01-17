「突襲」陳奕迅　符致逸獲前輩力撐

歌手符致逸（Adrian）踏入新一年，除推出新歌《值得放棄》，還拍了一個音樂特輯《City of Live》，由香港走訪到台北和東京，在不同地方進行一些與音樂有關的任務，更出動同公司的歌手盧冠廷（LoLo）、劉美君（Prudence）、江海迦（AGA）和李幸倪（Gin Lee）參與拍攝，又連歌神陳奕迅都助他一臂之力。



原來當晚Adrian玩「突擊」剛完成工作的Eason，以電子琴在街頭自彈自唱出他早期為Eason創作的歌曲《Muffin Man》，Eason驚訝之餘，更與對方「搭膊頭」一起在街頭合唱，他大讚：「Adrian寫嘅歌好好聽，希望大家一齊繼續玩、繼續做創作！」



而在Adrian心目中另一位神級歌手盧冠廷是一名「音樂智者」，一直希望可以和他學習，這次更得償所願一齊演唱《一生所愛》，LoLo謂：「Adrian係2019年值得留意嘅聲音。」另外Prudence也特地為Adrian打氣，她說：「圈內已經好耐冇呢種風格嘅歌手，好佩服Adrian有想做音樂嘅心，千萬唔好放棄，畀心機繼續做落去。」對於幾位前輩的支持，Adrian非常感動，笑言不枉人到40歲才放棄高薪厚職入行，做全職創作歌手：「好多謝各位前輩歌手一直以來對我嘅支持。我想透過呢個音樂特輯，令多啲人認識我，知道點解我會咁遲先走到幕前成為歌手。」

