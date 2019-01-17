拒未婚懷孕　陳鈺芸讚男友係理想老公

近年主力喺美國發展嘅武打女星陳鈺芸（JuJu），即將喺2月2日踏入31歲生日，佢今日提早喺香港大搞生日會慶祝，導演男友司徒永華，圈中好友黃穎君、賈思樂及楊埕等都有到場祝賀。



為開工提早慶生



問到點解提早咁多搞生日會？JuJu表示：「因為我下星期三就要飛去美國開工，會拍西片同美劇，所以早咗搞。其實我都有3年冇喺香港過生日，所以都好開心有一班好朋友為我慶祝，今晚都請咗70幾人嚟，佢哋仲好有心送咗個女版李小龍嘅蛋糕畀我。」提到生日願望，佢就指來年有4部作品出街，希望到時會有好成績。



唔排除隨時閃婚



JuJu續指今年生日非常特別，因為有男友相伴，更坦言二人拍拖一年多關係穩定，唔排除隨時閃婚：「雖然我哋唔係成日見，但之前去溫哥華做嘢幾個月，佢都專誠嚟陪我，又煮飯畀我同成個劇組食，加上佢係圈中人，好明白我嘅工作時間唔穩定，而且佢都係練武之人，有共同興趣，係一個理想老公！不過我哋就未有明確計劃，我諗佢都唔會今晚求婚啩。」至於講到生小朋友，佢就指自己正在事業搏殺期，並自言係傳統女性，唔會考慮未婚懷孕。



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