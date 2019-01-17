吳鎮宇叫年輕人咪貪父母層樓

藝人吳鎮宇與張達明出席電影《家和萬事驚》的首映，講到住屋問題，將來會否為小朋友畀首期買樓？鎮宇以自己為例說：「我阿爸當年死慳死抵買咗層樓話留畀我，我叫佢賣咗層樓，將啲錢攞去遊埠，我都唔會滿足於咁細嘅單位啦，最後佢冇賣到層樓又冇享受到人生就走咗，所以我覺得就算父母想買樓畀你，年輕人都唔應該接受。」



古天樂被刪戲



鎮宇透露達明於戲中會化老妝飾演其中一角，他說：「影壇又多咗一名甘草。」並看好他奪得最佳男配角，問到是否真的看好對方？他說：「頒獎禮仲有成年，而且套戲又未上映，或者我認為佢做得好嘅戲畀人剪晒呢！」達明坦言戲中有幕羅家英與古天樂大打出手的戲也全部剪掉，他說：「電影就係咁，以前張智霖拍王家衛導演嗰套電影，最後都係剪晒，我哋唔好講，否則佢老婆靚靚（袁詠儀）會嬲。」



該戲是由舞台劇改編，鎮宇稱多年前已看過劇本，今次很好玩，至於編劇的達明坦言這是1993年的劇本，故今次拍攝時有不少改動，他說：「以前都未有手機，依家啲人用手機鬧交同談戀愛，我將木屋僭建改為廣告牌光污染問題。以前舞台劇係由我嘅師弟師妹演出，今次請到袁詠儀對付吳鎮宇，佢哋兩個再去對抗古天樂。」



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