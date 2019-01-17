被轟乞丐！酒井法子微博雙語撰文道歉求原諒

近日積極搵人仔嘅日本女星酒井法子本月7日於微博一段拜年留言惹是非，本身想同粉絲拜年賺人氣，點知留言下方直接附有支付寶以及銀聯卡嘅支付連結，連結仲係酒井法子官方會員俱樂部嘅付費網站，搞到內地網民聯想到佢以拜年之名公開搵粉絲錢，勁多人鬧佢於網上「乞討」，事件引來軒然大波，其吸毒舊事更被翻炒！酒井法子事後急急撰文道歉，解釋微博由日本粉絲網營運公司代為管理，照搬並日本會員付費制Fanclub模式，所以出現誤會，不過網民都唔多賣賬，連日仍大鬧佢係「國際乞丐」！酒井法子今日就再於微博撰長文道歉，仲以日文及簡體字雙語撰文，大表誠意，希望得到粉絲原諒。



中文版道歉全文如下：「這次新年拜年的微博引發了絕對不該發生的事情，令看到微博的中國朋友們感到非常不快，添了很多麻煩。我和全體工作人員一起從心底向大家致歉。在中國的微博上，有很多人關注我的近況，經常從他們那裡得到溫暖的支持，真的是給我的演藝工作帶來了莫大的幫助。我的歌友會中每月有支付會員費看我博客的中國以及日本的球迷。這次因為沒有標註『歡迎加入歌友會』的說明，而直接發成了讓大家誤會為收費就能看到視頻的微博，我也覺得這樣發必然會使看到微博的人們產生質疑，在這裡誠懇的接受批評。懇請大家原諒！再次從心底深表歉意。今後絕對不會再讓這樣的事情發生，我與工作人員會更加的重視。真的，真的，非常抱歉。」