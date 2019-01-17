2個月減廿磅！靚靚搞到張智霖勁大壓力

女星袁詠儀（靚靚）現身其主演電影《家和萬事驚》的首映，見她比之前消瘦不少，她解釋去年接了一套劇需要先瘦後肥，所以為此減肥：「但因為某啲政策問題，一直未開拍，我又唔敢肥番，不過大家見我瘦咗都話幾好。」她透露花了近兩個月時間，靠運動及食營養餐減了十五至二十磅：「有一段時間仲瘦，但有啲乾，唔好睇，所以我肥番少少。」



以前都係幸福肥



問到開拍的話，要增肥幾多？她說：「前期越瘦，後面就唔使咁肥，我為咗唔好咁肥，所以就要咁瘦，我估之後都要肥番二十磅，好似以前咁。我以前都係幸福肥，唔係真係好肥。（你呢世都係幸福肥。）我呢世都係幸福得唔得？以前冇動力減肥，而且又冇人嫌我肥。依家老公（張智霖）好大壓力，佢以前唔覺自己肥，但依家好多人見到我哋都會話你老婆就瘦咗好多，你就⋯⋯（怕你瘦咗有第二春？）好少會發生喺我身上。」



個個都讚狀態好



問到靚靚瘦了後，可有獲老公稱讚？她直言：「佢冇乜點講，佢話瘦咗影相好睇啲，佢好少講，但從佢癡望我嘅眼神我睇得出。」靚靚稱現時仍有接其他工作，未有被嫌太瘦，反而個個都讚她狀態好，希望可以一直保持這個狀態。



想阿仔自食其力



另外，靚靚在台上講到住屋問題，被問到將來會否為小朋友畀首期買樓？靚靚坦言自己有所準備，但最好當然是他們能自食其力：「有需要就會適當咁幫，如果幫晒佢哋諗，佢就會好癈，我唔想咁。」



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