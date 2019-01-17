【公司冇一哥一姐】胡鴻鈞撐吳若希定Hana？

歌手胡鴻鈞（Hubert）出席運動品牌活動，講到近日同公司的吳若希和菊梓喬（Hana）的風波，他表示：「都幾好笑嘅，佢哋兩個都有解畫，其實我哋成間公司真係好融洽，冇分一哥一姐，資源分配係非常好。（你支持邊個攞『最受歡迎女歌星』多啲？）兩個都支持，邊個攞都咁開心，都係同公司。」問到他跟哪個較熟？他坦言：「咁係吳若希，識於微時，入公司嗰陣佢都已經喺度，大家睇住大家長大，睇住佢做媽咪同結婚，所以感情深厚。」講到當菊梓喬奪得「最受歡迎女歌星」時，吳若希浮誇拍手大笑，他力撐好友：「佢係咪都咁，邊個攞獎都係咁，我攞獎佢都係咁。（叫佢以後唔好咁浮誇？）佢嘅性格嚟，佢開心就得，大家唔需要太對號入座。」



臨拍劇先嚟病



Hubert又透露近日生病了：「尋日發高燒，好彩今朝退咗燒，個人有啲呆滯，尋日有睇醫生。（會休息吓？）嚟緊兩三日冇工作，都會休息，好彩下星期先入劇組拍《降魔的2.0》，算係不幸中之大幸，入劇組前先嚟病，之後就會一直拍到四月尾。」問到新年可有假放？還是要拍劇？他表示：「會放初一至初三。（咁咪有得拜年？）都未必啦，可能會休息瞓覺，如果親戚朋友上嚟都OK，唔想出去。」



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