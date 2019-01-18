【新手Madam】馮盈盈型爆「塔」王浩信

視帝王浩信於新劇《極道怪咖》中「七星伴月」有七個女友，而日前他與其中一位女友馮盈盈，到旺角街頭拍外景，當日還有張振朗等參演。新劇中盈盈演O記督察，面對這位黑社會大佬的王浩信，為要入冊探一位正坐監的兄弟，刻意刑毁一部警車來呃監坐，刑毁咁大罪，當然要由Madam出動孖葉招呼。現場又有警車，又有黑社會分子出沒，人人都殺氣騰騰，氣氛一度緊張，幸未有嚇親街坊！



不過，盈盈因沒有演女警經驗，亦未有機會接觸手銬，所以演出這場戲時都有點生硬。浩信說：「相信盈盈第一次用手銬，但又要有點技考使用，但佢練習咗幾次，就好快Pick Up到！」而盈盈事後受訪說：「我都係第一次用手銬，要有型、利落咁去『塔』犯，我咁笨手笨腳，真係有啲難度，好彩現場有浩信、振朗同導演幫我，教我點樣有型演繹，其中振朗因剛拍完《機場特警》，真係成個警察咁，佢哋好有耐性、包容我，最後我真係拍到一個好型嘅Take，連現場做顧問的真正警察都拍手讚好，話我好似一個真正女警！」



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