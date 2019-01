柏林電影節：三部中國片入圍爭金熊獎

《第69屆柏林電影節》將於2月7日至17日舉行,繼早前公布的主競賽電影入圍名單中,有兩部中國電影包括王小帥的《地久天長》與王全安的蒙古語片《恐龍蛋》外,最後一輪公布名單中,張藝謀執導的電影《一秒鐘》亦有份入圍,即有三部中國電影入圍角逐「金熊獎」。而開幕電影則為由羅勒莎菲(Lone Scherfig)執導的《The Kindness of Strangers》。



主競賽電影入圍名單:

《The Ground beneath my Feet》 導演:Marie Kreutzer

《The Golden Glove》 導演:Fatih Akin

《By the Grace of God》 導演:法蘭索瓦奧桑(François Ozon)

《I Was at Home, But》 導演:Angela Schanelec

《A Tale of Three Sisters》 導演:Emin Alper

《Ghost Town Anthology》 導演:丹尼斯科特

《地久天長》 導演:王小帥

《God Exists, Her Name Is Petrunija》 導演:Teona Strugar Mitevska

《Mr. Jones》 導演:Agnieszka Holland

《恐龍蛋》 導演: 王全安

《Piranhas》 導演:Claudio Giovannesi

《System Crasher》 導演:Systemsprenger

《Out Stealing Horses》 導演:Hans Petter Moland

《一秒鐘》 導演:張藝謀

《Synonymes》 導演:Nadav Lapid