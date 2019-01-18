拍微電影狂NG　黃淑蔓搞到黃定謙腳仔軟

17歲新人黃淑蔓（Feanna）深得公司寵愛，因她一句好想拍微電影，公司即為她度身訂造青春愛情小品《黃淑蔓音樂劇場：Missing U》，並以其兩首新歌串連故事，為隆重其事，今日更包場為「處女作」舉行首播禮。



踩單車來回成百次



該微電影講述她與男主角黃定謙（Himmy）由青葱歲月的小戀人，到長大成人的愛情故事，首次演戲的Feanna非常興奮和緊張：「好開心，我第一次拍戲有對白，不過可能太緊張成日NG，好彩導演好有耐性，不斷鼓勵和安撫我。最多謝公司對我好好，我話好想拍微電影就畀我拍。」其實她還要多謝男主角Himmy，其中一幕Himmy踏單車載着Feanna，鏡頭前兩小無猜，浪漫滿分，鏡頭後因為來回幾乎100次，Himmy踩到腳仔軟。Feanna最初撒嬌：「單車後面條鐵好幼，我企到腳板痛！」身旁Himmy有氣無力地說：「小姐，我載住你來回成百次喎！」她立即識做表示請揼骨補償。



犧牲色相扮薯嘜



除了踩單車外，Feanna和Himmy亦有不少校園場景，「學生妹」Feanna演回自己，但對剛告別校園的Himmy來說就非常懷念，他笑言為了今次拍攝犧牲色相，戴住宅男眼鏡扮薯嘜學生哥。兩人於校園寫生、自拍、玩足球機和疊汽水罐，笑聲不絕。



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