東方日報C1：內地限娘令霆鋒陳偉霆淨身走環

鑑於內地官媒去年狠批時下男星的打扮「打娘炮」宣揚「乸型」文化，即有傳廣電總局推出「限娘令」，禁止藝人出鏡染髮及展露紋身等，要「淨身」示人。「限娘令」最近升級，連「打耳釘」即穿耳環也成為眼中「釘」，過江龍謝霆鋒及陳偉霆均按旨奉命「飛釘走環」！



近年國家廣播電影電視總局（廣電總局）對影視綜藝作出多種限制，並加強對綜藝節目的規管，多次提出遏止內容過度娛樂化、宣揚享樂拜金等負面不良傾向，以糾正青少年盲目追星、拜金及一夜成名等價值觀念。去年內地官媒狠批男星常作女性化打扮，即傳出實施「限娘令」，藝人出鏡不得染髮、紋身，怎料近日限制再升級，連耳環都成為大忌！



井柏然耳仔「模糊」



網民發現近期播出的綜藝節目，戴耳環現身的男藝人，耳環全被打格。內地知名博主「青春小說影視劇透社」近日在微博發文：「廣電新規：男藝人上節目不可戴耳釘。『上星綜藝和網綜一樣』戴的話高糊馬賽克」，並發布多張節目截圖，包括男藝人井柏然、王凱琳（小鬼）及林彥俊現身綜藝節目《演員的品格》及《小姐姐的花店》時，戴耳環的位置明顯被打格。據稱有關規定除了電視綜藝外，還包括網上媒體製作的節目。內地傳媒曾查詢廣電總局官網，並未發現有「男藝人不可戴耳釘」的明文規定，但有不開名的內地製作人表示，曾收過藝人上節目不可染髮的注意事項，內容只提到特寫鏡頭，避免有特別大的耳飾，但當中沒有詳細說明。



男藝人戴耳環已蔚然成風，內地大批小鮮肉包括鹿晗、吳亦凡、黃子韜等都是耳環愛好者，連在內地火紅的港星謝霆鋒和陳偉霆都一樣，不過近年二人在內地劇集或節目中已「自我調整」做足「三不」措施：不戴耳環、不染髮，不展露紋身。在新一輯內地節目《鋒味》已全「飛釘走環」的霆鋒，本月初在港出席《十大中文金曲音樂會》演出時才以皮褸配長耳環造型上陣「止癮」。對於內地影視綜藝內容實施「限娘令」，陳偉霆及謝霆鋒的經理人霍汶希昨日回覆本報：「唔擔心，因為兩位藝人本身都好Man！」



製作空間受制



「#男藝人上節目不可戴耳環#」已成為內地熱搜詞及討論題目，網民大部分狠批矯枉過正，認為戴耳環只是個人喜好，甚至有指為何女生可以戴，有性別歧視之嫌；亦有網民支持，指戴耳環上電視，小朋友會模仿外，又指男星戴耳環是陰陽怪氣！



由於近年廣電總局推出的限制令浪接浪，不少業內人士指製作節目及劇集的生存空間愈來愈小，除了六大「限令」，最「致命」的是另一大限制——「限酬令」！因內地女星范冰冰去年捲入陰陽合同並承認逃稅，內地當局高度關注藝人課稅問題，而「限酬令」加強整治藝人天價片酬及逃稅等問題，令明星片酬被傳壓到三至五折，變相收開高價的藝人如企硬價錢便選擇不接演，要不就被迫降價。



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