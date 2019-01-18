ALL-RANGE內訌？Una同Tina唔願企Fion隔籬

台灣女子組合ALL-RANGE出道短短幾個月就吸引不少Fans，講到對成員們互相的第一印象，成員孫睿（Fion）表示第一次見林妤涵（Una）就覺得她是氣質女神，意想不到認識之後她會「雞啄唔斷」，更形容她為大嬸個性；相反，Fion指見到劉亭蘭（Tina）就覺得她是一個不容易親近的女生︰「因為當初見她是一頭金髮，然後臉又Cool Cool的，但相處之下就唔錯！」Una就謙虛搶話指自己不是女神，再大爆出道以來最大壓力是同Fion有關︰「因為她的臉很小，企在她的旁邊壓力好大！我之前比較肉，臉又沒那麼小，出道到現在相差6公斤，現在是41KG，但還有再瘦一點，因為上鏡會變寬。」連身旁Tina都非常認同︰「企在她的旁邊太胖畫面就不好看，好辛苦喔！」至於講到對Una的第一印象，Tina亦笑說她是大嬸形象︰「有她在就不太冷清，然後她的臉不太像一般的女生，很有自己的個性，譬如說我跟Fion是大眾臉，她曾經被講過像李千娜，也有人說我們兩個長得很像，企在誰的旁邊就像誰。」



情同姊妹的她們指甚麼事都會同對方傾訴，包括愛情事，Una自爆經常被介紹對象︰「她們知道我想談戀愛、交男朋友，因為對唱歌比較有幫助，有情感投入。」Fion、Una就表振目前以事業為重，甚至沒有想過生小朋友，就連這方面都默契十足﹗問到如果揀男朋友會選擇香港男生？她們打趣話其實沒有特定，只要個性好，相處到就好。



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