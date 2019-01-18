認命！周家怡唔同佘詩曼比：個距離好遠

入行22年的藝人周家怡，曾參演超過90部影視作品，被公認為「好戲王」在「娘家」無綫以劇集《火舞黃沙》中飾演「茅小琴」和《花花世界花家姐》的「哈皎皎」為人熟悉，演技獲得認同，惟她未能「遇上對的時間」，之後她由無綫到香港電視（遇上香港電視不獲發牌的低潮）再到ViuTV，演藝路途並不平坦，家怡卻認為有經歷才是人生、有苦才有甜：「自己比上不足、比下有餘啦，崎嶇都係一個過程，係個好嘅人生經歷，對演戲都有幫助，太順又好難演啲有經歷嘅角色。」



久經歷練學到嘢



家怡無悔過往在「娘家」所過的日子，視為磨練，同時亦令她珍惜往後每一個機會：「以前細個唔會諗咁多，一路有劇拍維持到生計就得，加上當時喺入面朋友多，又學到嘢，只要盡力做就唔怕冇收入。」



提到好姊妹佘詩曼一出道就擔正當女一，去年更憑內地劇《延禧攻略》再度爆紅兼開拓內地市場，家怡從來不會「人比人」：「我從來冇呢個諗法，唔會覺得自己會有機會做主角，更加唔會同一個香港小姐比，大家個距離好遠，但我同阿佘係緣分注定，特別投契，一世都係好姊妹，大家一直互相支持。」



演技獲賞識被力薦



不過，機會總是留給有準備的人，早前她在電影《無雙》中飾演「何蔚藍」督察，獲導演莊文強力讚兼推薦予英皇老闆楊受成，家怡說：「呢套戲成功係靠成個團隊嘅合作，感謝導演嘅推薦，希望可以同楊生有多啲合作。」



場地:PONG midtown

Outfit: French Connection (dress)

Rocket X Lunch (knit)

Eyelash:Kitty Eyelash Beauty Ltd

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