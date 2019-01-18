男友驚喜求婚！湛琪清Say No爸爸Say Yes

汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）早前獲男友驚喜求婚，令她感動爆喊，她稱男友深得其父母歡心，笑言父親給男友一百萬分，兩人預計明年拉埋天窗，之前更在歐洲拍了一輯唯美婚照。



求婚第一句Say no



湛琪清早前獲拍拖兩年的圈外男友在峇里向她求婚，她坦言事前毫不知情，完全沒有想過這是求婚之旅，她解釋﹕「因為最初係我同男友、男友細佬三個人一齊去峇里，但後來細佬因為護照問題入唔到境。」講到求婚過程，她甜絲地說﹕「喺酒店登記時，職員問我係咪Blogger，佢話可以安排我哋上一個雞尾酒課程，我本來想拒絕，但男友一口答應咗，原來呢個課程係男友特別安排，因為我好鍾意飲雞尾酒同埋我哋第一次見面就係飲雞尾酒。」直至侍應叫Jessica打開一個盒子，她見到盒內的戒指才恍然大悟﹕「男友單膝跪地求婚，佢同我講咗好多嘢，但我一句都聽唔到，我第一句係答﹕『No，我今日個樣好肉酸』，因為我又感冒又冇化妝，我又不停喊。」



爸爸好鍾意準女婿



Jessica稱身在美國的家人早知男友會跟她求婚，當日他們捱眼瞓至凌晨四時等她的好消息﹕「我男友之前暗中約咗我父母出嚟，問准佢哋先同我求婚，爸爸好鍾意我男友，畀佢一百萬分，鍾意佢多過鍾意我，佢一直都好想要生個仔，但就得兩個女。」



香港美國兩邊擺酒



Jessica透露兩人計劃今年結婚，早前他們到了意大利旅行兼順道拍攝婚照，全程由男友安排﹕「男友安排咗其中一日影婚照，我哋去咗當地景點影相，凌晨四點就起身化妝。之後會喺香港再影，到時着中式旗袍或者裙褂。至於擺酒都會分別喺香港同美國擺，因為我屋企人都喺美國住。」





場地提供﹕

化妝﹕Kayan Lo

髮型﹕Johnny Lam@IL COLPO

服裝﹕Ted Baker

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