錯過想翻撻！吳浩康打定輸數：唔好害鍾舒漫

吳浩康（Deep）和鍾舒漫（Sherman）被網民力推舊情復熾，可惜襄王有夢神女無心，面對舊愛表明做朋友好過做情人，Deep坦言早就心裏有數，皆因連老竇都潑冷水，覺得兒子愛人等如害人！



與Sherman分手三年，雖然Deep曾暗示有翻追之意，但Sherman果斷地稱做朋友是二人最好的結局。日前Deep接受專訪，坦言覺得復合機會微，因為連最撐自己的爸爸亦不睇好，Deep說：「同老竇講啲人叫我同Sherman復合，老竇就講笑話：『咁咪即係叫佢（Sherman）食屎！』」他直認現時並非Sherman的最佳對象，還自嘲：「你哋唔好咁樣害鍾舒漫啦！佢係咪得罪你哋？咁大整蠱？」



錯過後呻笨



Deep覺得二人做回朋友已是上天的恩賜，並滿足地說：「真係好開心仲有機會同Sherman Keep到關係，喺大家生活裏可以繼續有大家嘅存在，係天大嘅福氣。」談及當年傷害Sherman至深，他亦指錯過對方是他最呻笨之事，並苦笑說：「屋企都唔知畀我整爛咗幾多幅牆，唉……」



戒壞習慣



沒有愛情，Deep覺得最積極的態度是認真工作，不再厚顏無恥為愛情浪費時間，他又稱要戒壞習慣：「唔係齋講、唔好再玩，真係好好準備自己。」他現時全情投入籌備本月26日舉行的首個澳門個人演唱會，並表示與之前的香港演唱會不同：「好消息，今次我會講少啲嘢，所以大家會聽到個較為完整Rundown嘅騷。」亦預告邀得澳門男歌手好友上台獻唱，而下一步就是向紅館進發，現只是入紙申請階段，但他有信心可在年底圓紅館夢。

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