40歲前要生B　朱晨麗孖何廣沛睇時間衝刺

前港姐冠軍朱晨麗於2017年憑劇集《超時空男臣》奪「最佳女配角」，演技獲肯定。在《兄弟》的演出令人難忘，原來她背後一直對自己有很高要求，希望演技「升呢」，為此承受很大壓力，她說：「希望做好啲唔好連累人，例如唔希望講對白NG，如果準備工夫做得唔足會好抱歉。」



偷時間補救缺點



朱朱在背後付出不少努力，拍劇時即使休息時間不足，亦情願犧牲睡眠熟讀劇本，她說：「如果可以穿 梭時空就好，覺得時間好唔夠用。拍劇收工之後要刨劇本、拼音，因為自己起步點低，唔係天才，所以要用時間補救缺點。如果未做晒功課，就算瞓咗落床都瞓唔着，會起身準備到最好、最熟先瞓得着。」但她坦言催逼自己向前，缺乏休息令身體響起警號，工作和休息方面要取得平衡。



40歲生仔有風險



踏入「三字頭」的朱晨麗拚搏事業，同時希望早日結婚生仔，坦言：「女人過40歲生BB係有啲風險，希望趁30幾歲可以結婚生仔，自己好傳統，好鍾意小朋友，如果將來有一對仔女就好幸運、好完美。」對組織家庭目標如此清晰，問到真命天子是否緋聞男友何廣沛？她笑說：「都係緋聞囉，大家忙事業。佢喺事業發展上好有潛質，我同佢事業上都係啱啱起步，覺得可以再好啲，一齊並肩作戰，將來嘅嘢將來再算，以事業為先，依家仲係30頭，仲有啲時間嘅。」



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