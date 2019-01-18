被Inbox問價！工藤佑采爆粗舉中指嬲到震

黑面黑出星途來嘅落選港姐工藤佑采，網上言詞一向尖峰火辣，曾先後狂寸莊思明、黃心穎、無綫等，點知又畀佢寸到獲網友瘋狂洗版撐，真係估你唔到！眼見佢破壞力驚人，不過都仲有人大膽挑機，今次就有不知名網友喺社交網Inbox佢，仲……仲開到聲問價，呢個舉動，果然成功辣㷫咗工藤佑采！



嬲到爆粗兼舉中指



工藤佑采二話不說直接公開對方帳號同二人對話，冇打格無遮無掩畀大家一覽無遺，對話內容就見到對方先用英文問佢有冇需要接Job，跟住再用中文問多次佢有冇興趣賺外快，更開出$5000，面對咁嘅侮辱工藤佑采即刻爆粗回佢：「Fxxx oxx」同大便emoji，點知對方再開出$7000，又話只係約出嚟飲嘢，工藤佑采問佢話唔明對方指嘅「外快」係咩，跟手再整多個舉中指Gif回敬，最後對方就用日文答佢多謝就結束對話。



隨時報警反擊



面對咁嘅騷擾，工藤佑采嬲到震發文話：「任何人唔好再發無聊信息畀我！如果你提出性交易，咁我會報警！」唔少網友都讚佢做得好，今次仲輪到佢可以出嚟「鞭人屍」，女仔遇到網上騷擾真係要出聲！