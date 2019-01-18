木村驚喜扮美魔女　網友激讚靚過皺皮靜香

日本萬人迷木村拓哉的新片《假面酒店》即將在日本上映，他最近便頻頻亮相綜藝節目曝光力谷新片，早前他現身整蠱節目《人間觀察》扮髮型師驚喜為女粉絲洗髮及剪髮，昨晚他再亮相《人間觀察》，扮完老坑教師又扮女人。



木村在節目中首先在一間中學出現，打扮老餅教師現身課堂監督學生測驗，由於學生專注試卷，未有察覺這名教師正是木村假扮。測驗完後，木村考學生歷史課題，問了幾條無厘頭歷史問題，最後竟問2019年大事是木村拓哉主演的電影《假面酒店》上映，學生立即認出木村，全班學生哄動起來。其後木村到禮堂同全校學生見面，全場學生又瘋狂尖叫，木村還挑選了一位女學生上台，替對方綁鞋帶，大讚女生好可愛之餘，賣大包擁抱女生，嚇到女生目瞪口呆，全場學生完全「癲」晒。



另一個環節，木村更變身風騷中年女子，扮工作人員招呼老牌演員笹野高史，木村多次斟茶遞咖啡，對方都認不出木村，直至笹野寫毛筆大字，木村上前幫忙，才近距離認出木村，當場笑個不停。其後木村現身錄影廠坐在觀眾席扮女粉絲，當日節目出席的嘉賓有小泉孝太郎、DAIGO、速水直道及一班諧星，但沒有一個人認出木村坐在觀眾席，直至木村上台拿取笹野的墨寶，才認出女子正是木村假扮，全部人被呃晒為之嘩然。事後網友都打讚木村扮女人美艷又風騷，絕對是美魔女，比起老婆工藤靜香的皺皮樣靚得多。