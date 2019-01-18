唔鍾意朋友探班！陳小春自爆開騷有怪癖…

藝人陳小春為北京的頒獎禮擔任頒獎及表演嘉賓，並勇奪「年度最受觀眾喜愛歌手」，他謙虛表示：「我唱歌一般般，拿這個獎的話，在2019年來說是個很好的開頭。我之後的工作重心在演唱會上，我一定會做好！」其後即場獻唱，全場High爆。



正舉行巡迴演唱會的他透露現已舉行了4場演唱會，提到巡演的第二站佛山，「黃金兄弟」拉隊秘密捧場，小春開心地說：「他們給我驚喜，我完全不知道他們來。鄭伊健二月底會在香港開演唱會，我們也會殺上去。」



唔想朋友探班



小春自爆不太喜歡朋友來看表演：「他們支持我，我覺得有點尷尬，尤其是在演出之前在後台探班，怕照顧不到，又怕自己不夠專心去準備出場。你去不要告訴我，我會比較自在、比較輕鬆一點，當然支持也是一種力量，這是我自己的毛病，我盡量不去看她們那邊，盡量躲開她們的眼神。」



唔畀個仔做童星



育有一子Jasper的小春，問到是否想追B女時，他卻說想有多個仔：「其實人家女兒是比較可愛的，看起來會比較好玩，我寧願多個仔，因為我覺得兩兄弟可以交流，兄妹的話，我怕妹妹欺負哥哥，哥哥欺負妹妹。如果兩個男生，互相欺負也沒所謂。」



早前小春與Jasper拍攝綜藝節目，但他表明不會讓Jasper入娛樂圈：「我絕對反對他入行，這條路不容易走，我就是誤打誤撞開始唱歌演戲，都是我自己撞出來的。所以先讀完書吧！讀完書他想幹嘛都可以。」