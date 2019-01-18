袋6位數代言費！李嘉自爆多Job搵上門

「冬來」李嘉化身少林武僧為代言的藥油產品拍廣告，Man爆大騷半邊麒麟臂，他透露今次代言費高達6位數字，認真「和味」！正所謂有付出先有收穫，見李嘉於其中一個鏡頭雖然只做「背景板」，但都落力做足導演要求，上上落落做倒立不下7、8次，仍面不改容：「辛苦就梗嘅，但從事藝術創作，只要件事出嚟靚就唔驚辛苦！好彩咁多年喺TVB拍動作戲有個底，拍呢啲都Enjoy過程。」



自《大帥哥》播出，李嘉感慨謂有更多人認識自己之餘，都有不少工作搵上門：「自己對功夫堅持咗咁多年，開始有人睇得到。（左腳傷患依舊影響？）當然，我敢講如果冇呢個傷患，李嘉嘅動作可以一定比依家打勁多5至6倍，拍戲啲力要收番落自己度，邊度關節傷、脆弱就受傷。」



氹張衞健拍續集



講到「兄弟」洪永城、徐榮都有落足嘴頭氹「大哥」張衞健拍續集，他自爆每次聚會都有問：「有軟化到嘅，但都明白大哥出品必屬佳品，唔會Hea做，又付出好多，若然有好劇本、對手、Timing又啱，相信佢都會拍。（原班底拍續集？）當然希望。（洪永城話拍未來題材？）梗係啦，馬炭（洪永城飾演）瓜咗嘛！如果拍《大帥哥2》我仲唔係做大帥？未來劇佢可以翻生。」



講到明日生日，李嘉指會和成班徒弟食飯慶祝，問患腦瘤的俄藉女友可會一齊慶祝？他坦言女友不在香港，又開心透露對方不用做手術，正透過服藥治療以穩定病情。