內外要完美！佘詩曼唔信風水靠自己搵老公

藝人佘詩曼（阿佘）、菊梓喬及堪輿學家李丞責到跑馬地馬場出席記者會，李丞責表示新一年穿金銀白較旺，碰巧阿佘穿了銀色bling bling鞋，阿佘希望可以夠旺氣贏3T，她說：「希望有運行，都好耐冇中過馬。（想贏1億2000萬？）咁貪心嘅？希望發小新年財啦！都未試過年初三赤口咁多人約我，因為佢哋知我今年會入馬場，個個都問我攞tips，但我冇咩tips嘅，希望帶到運氣畀佢哋。（有冇諗過做馬主？）都有嘅，但唔係咁易，又要抽，而且我追求完美，要搵一匹真係好鍾意嘅，身形要好流線型。（擇偶都要完美？）我諗係喇！身形唔一定嘅，但喺我心目中要完美，內外都要。（搵師傅贈兩句催旺姻緣？）順其自然啦！（擺桃花陣？）得唔得㗎？努力啲靠自己啦！我相信努力會成功，無論係事業抑成各方面。」



唔夠康華嚟



講到康華舉行新碟發布會時感激阿佘出錢又出力，並為她諗造型，阿佘說：「少少心意啫！佢之前畀我睇海報，我覺得造型唔襯佢隻歌，我就話咁辛苦做隻歌唔好浪費，咁啱有幾個鐘大家得閒，就做咗呢件事，佢開心我都開心。（你哋識咗幾耐？）以前一齊拍過幾套劇。（會唔會一齊唱番首？）邊度夠佢唱！佢Rap喎！（平時有一齊唱K？）都有嘅，都係玩啫！依家佢係職業。」