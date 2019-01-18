病毒入侵校園　劉倩婷帶囡囡出埠避流感

「最美麗港姐」朱玲玲、劉倩婷（Sandy）、唐麗球出席活動，講到近日流感肆虐，下星期幼稚園將因此而停課。問佢會唔會畀小朋友自行停課？她說：「冇！學校安排得好好、好有信心，其實我每日都有親自接送佢（囡囡李阡辰）返學放學，每次出入學校之前都會幫佢消毒。（會唔會要囡囡戴口罩？）咁又唔會，因為長期戴住好焗。」



最愛同女兒過二人世界



下星期四（24號）是劉倩婷生日，問有何慶祝活動？她笑言已經盡量保持低調，冇喺社交網顯示自己生日：「老公（李丞責）好忙，我諗會食餐飯，同好朋友過。（搞派對？）上年都冇搞，今年都應該唔搞，可能新年補去旅行慶祝。如果真係停課，可能提早去旅行，我鍾意同個女嘅二人世界。（同個女兩個人去搞得掂？）我OK，但老公可能會擔心，會成日打嚟問我哋點，可能仲煩過喺屋企。」



渴望修讀幼兒教育課程



講到是次活動，劉倩婷話好開心可以代表「慧妍雅集」出席活動：「上年主題係正能量，呢個係最大重點項目，因為全港需要幫忙嘅弱能兒童有大約5,000人，而大埔區有成900個，小朋友係需要多啲關心。（個服務係點？）其實係跟進番佢哋嘅個案，幫佢哋盡快入番主流教育。（會唔會修讀相關幼兒課程？）都有留意，自己身為父母，任何年紀都想同小朋友去同佢哋學習。（搞呢個Project係咪好大壓力？）一齊合作好有信心」」



另外，慧妍雅集為這個活動捐出238萬善款，創會會長及永久名譽會長朱玲玲未有接受訪問。