公開戀情後被轟人品差　尹子維嬲爆反擊

男星尹子維與內地女星徐冬冬公開認戀後，隨即引來唔少傳聞，好似早前網上流傳尹子維與好兄弟連凱老婆嘅「接吻」照片，連凱即時挺身撐兄弟。近日亦有指尹子維經常蒲吧過夜生活，向來低調嘅佢未知係咪受到太多傳言困擾，今日下午喺微博有感而發：「有自媒體翻炒舊香港八卦假新聞，說我勾引朋友的妻子，也有網友號稱在酒吧遇到我超過100 次，質疑我的人品。之前我是不會回應這些，但現在我不希望這些噪音會影響到女友家庭對我的看法，我就在這兒說幾句。」



尹子維承認年輕時愛同朋友飲酒聚會，認為係正常社交，故冇防備讓傳媒拍：「這麼多年過了那個年輕的階段，我也自然少了很多朋友。年輕的時候朋友多，但極少數的朋友能承受住時間的考驗，現在我很珍惜我身邊的這幾個朋友。我要謝謝我老兄連凱，前幾天站出來解答我當年在聚會勾引他老婆的謊言。而我想說我相信真正能跟我相遇超過100次的朋友，不會對我的人品有任何疑問。大家近期對我的戀情、對我的過去有新的好奇我心領，但我希望網友們和媒體對我的幻想保留在我演的角色上。我本人其實很簡單。我會繼續踏實的工作做自己。我也希望與你們有這個緣分能夠透過不同的角色不同的作品與大家的思維與大家的夢想相遇超過100次。從 現在開始我們繼續一起成長一起往前走。」而女友徐冬冬亦即時留言撐他：「大哥，我懂你。」力證相信男友。