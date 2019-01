台灣成員周子瑜所屬的韓國人氣女團TWICE,將於明晚聯同男團FT Island及Seventeen等,在亞洲舉行《Music Bank》香港站。而TWICE昨日透過VLIVE直播與粉絲互動,尾聲時,一名暱稱「GFRIENDHATERS9」的網民以英語向子瑜發出死亡恐嚇:「I WILL KILL YOU TZUYU IN 30.01.2019. I PROMISE(子瑜,我會在2019年1月30日殺死你,我保證!」粉絲擔心偶像的安危,已即時告知TWICE所屬的JYP事務所,希望加強保安以確保子瑜的人身安全。