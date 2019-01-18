10yearchallenge　藝人10年前後認到幾多個

近期社交網突然流行玩#10yearchallenge，眾星最喜歡放自己兒時照片與現今對比，不只10年，還有20年甚至30年挑戰，實行要告訴全世界自己十分baby face！從頭細訴他們在這十年間的變化，更引來不少網民倣傚。



黃翠如



黃翠如加入無綫前，在有線電視經常夥拍老友洪永城拍旅遊節目，重看十年前的她，原來她的一股傻勁從沒減少。翠如BB最近升呢做人妻，與老公蕭正楠最近在《萬千星輝頒獎典禮2018》宣布去年四月在新西蘭完婚。



譚凱琪

不講不知原來Zoie已經37歲，曾經到日本留學的她，在最近無綫播出的《大帥哥》演日本間諜「天嬌」，溫文賢內助突變兇悍間諜，嚇死人咩！



袁偉豪

袁偉豪2007年參選香港先生，由閒角躍升做「雙料」視帝並不易，戲好之餘感情生活亦都好精彩，最近更表示計劃和女友張寶兒結婚。



梁競徽

唯唯今年年初宣布改名做梁競徽。初入行時他經常做弟弟或反叛青年等角色，在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2018》首度奪得「最佳男配角」。可能十年真的令人較感慨，最近張繼聰在社交網上載10年前後的合照，唯唯留言表示十年前在TVB曾經與張繼聰打招呼，但對方卻沒有理會，原來他都有感性一面。

