三劇在手！陳國峰籌備個唱呻時間唔夠用

藝人陳國峰（Penny）將於4月舉行首個個人演唱會，今日他接受新城電台訪問，透露個唱正在籌備當中，令有3劇在手的他不禁大呻時間唔夠用：「依家都未揀好歌，除咗有一Part係向城城（郭富城）致敬會跳舞之外，其餘都想揀番啲陪我成長、影響我嘅歌。（到時會唔會唱唱吓喊？）絕對、120%、肯定喊，我係一個好眼淺嘅人，喺《超級巨聲》流下無數眼淚，係一個脆弱嘅隊長。」



問到只開一場「夠皮」？他笑言：「我唔貪心，其實喺冇自己歌底下決定開騷都好大壓力、亦都好冒險，唱翻唱歌唱得好聽固然好，但唱得唔好就畀人覺得係『口水歌』，不過有機會就要把握。」問會否考慮趁開騷出新歌？Penny預告最少會出一首：「想喺月底面世，都唔可以再拖，希望之後可以出多首。（錄好？）未錄，差唔多有詞。（會係快歌？）慢歌，係寫我啲經歷、勵志歌嚟。」



講到好友吳業坤抵死笑言會幫Penny除衫，更表示即使男人見到都垂涎三尺，他打趣笑話對方唔敢，隨即「大贈送」粉絲福利：「邊個夠膽就上台除我件衫！（唔怕啲粉絲衝上台？）唔怕！夠膽就得，但記住唔好除錯地方。」