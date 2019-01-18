擺桃花陣！黃致豪爆湯洛雯搵師傅問姻緣

藝人黃致豪最近跟薛家燕、湯洛雯（靚湯）拍攝無綫節目《新春開運王》，他今日到電台接受家燕訪問。講到家燕之前踢爆靚湯有不只3位男士來探班，致豪表示見不到，不過再爆對方經常都捉住玄學師傅問姻緣：「做晒資料咁，3個師傅都問均晒，桃花要擺啲咩方向都問晒，咁都明白因為佢係Single（單身），我就梗係問財運同屋企人健康。」會否介紹男士給靚湯？他謂不需要：「佢咁靚女，而我身邊啲朋友都結晒婚，想介紹細佬畀佢都結埋婚！」捶到有否偷聽到家燕問師傅幾時結婚？致豪笑謂：「冇啦，佢問幾時抱孫就真，佢想要豬孫。（你都生個豬BB？）追唔切啦，依家日日都要開工拍嘢，唔得開嗰啲工！同埋都唔想太快，想小朋友之間隔6年。」



講到近日流感肆虐，政府宣布幼稚園停課7日，致豪表示都是剛剛知道，又透露5歲家姐早前都患流感，幸好食藥後便痊愈：「都驚佢會傳染畀細佬，如果放假就叫佢哋嚟探班。（培訓佢哋做童星？）今次佢哋喺節目都有亮相，之前分別都有拍廣告同節目，靠佢哋㗎啦！師傅都話佢哋旺我。」



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