【全裸肉搏】吳業坤蔡瀚億露械被嘲冬菇仔

熱播中嘅無綫劇《荷里活有個大老千》，由秦沛、金燕玲、李施嬅、湯鎮業等主演，吳業坤（坤坤）同蔡瀚億（BabyJohn）雖然唔係主角，但就好搶鏡，今日官方派糖，大晒兩副靚Body！劇情講到坤坤同BabyJohn為爭沖涼，剝晒光豬爭入廁所，呢幕明益粉絲！



身水身汗嘅坤坤同BabyJohn一入屋就話要沖涼，二人互不相讓，最後以包剪揼解決，雖然坤坤贏咗，但BabyJohn賴皮唔認數，搞到兩人要鬥快剝光豬，喺飯廳剝晒衫褲光脫脫，露全相激鬥！雖然重要部位被遮擋，但佢哋全裸喺飯廳上演MMA、猛烈碰撞，睇到人眼凸…當佢兩個終於跑到廁所門口，諗住開門時，突然廁所門開咗，王子涵喺廁所出嚟，面對兩個裸男，佢居然絲毫不驚，仲問佢哋係邊個！而坤坤同BabyJohn當然亦唔知佢係乜水，大家你眼望我眼，突然醒覺自己冇着衫，即時攞起本雜誌遮重要部位，最搞笑係王子涵仲講咗句：「冬菇仔！」搞到佢哋兩個勁愕然，仲互相嘲笑對方先係「冬菇仔」。



網民有話兒：

Bilxx：好有睇頭！

Chexx：點解坤哥唔同咗樣，我鍾意佢帶眼鏡多啲！

Jasxx：兩個如果再操大隻啲仲好睇！