【出盡力搵銀】張秀文率是非精年宵賣豬

先後合作無綫節目《學是學非》的無綫小花張秀文、梁嘉琪、張寶兒和鄺潔楹，私下亦感情要好，四女聚埋一齊即諗頭多多，好趁今個豬年發揮生財之道，合資數萬元投得位於觀塘的年宵攤檔，希望集眾女之力，親自設計豬生肖的可愛物品售賣，收益將撥捐慈善機構。



豬的造型得意又可愛，秀文和嘉琪很有信心產品會大受歡迎，所以設計了豬女糖、豬風車、豬帽和豬仔地氈。日前四女特別到拉手工糖的工場，學整豬女手工糖。至於其他產品如地氈，秀文稱已交設計圖給工瑒，趕工起貨，希望在攤檔中成為熱賣品：「因為個地氈設計特別，我哋唔想有賭博成分，將魚蝦蟹啲格仔位，改為豬女做乜嘢家務嘅概念，以擲骰仔決定，成班人一齊玩都好好笑㗎！」



張寶兒姿勢勝鄺潔楹



產品中以手工糖最具特色，嘉琪與師傅研究在暖枱上搓糖膠的技巧及顏色的調配，而個子小的鄺潔楹則拉得最吃力，相比起來，張寶兒個子高、手又長，拉手工糖時都夠晒姿勢，但都不及秀文有心思，她用粉紅糖膠搓出心形糖，令到師傅仔都冧冧豬呢！原來今次拉手工糖的成本不輕，她們都要好好配合成本價，送給合作的慈善機構，讓受惠小朋友都食到甜入心，秀文說：「今次投年宵攤檔，大前提都唔係為做生意，主要係想攞吓經驗，又可以做善事，過程都開心嘅！」



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