氹楊怡生豬B！羅仲謙重賞六位數名牌手袋

藝人羅仲謙與楊怡結婚兩年多，不時開口恨有喜。早前完成舞台劇演出後，阿怡「放長假」專心調理身體等做媽咪。儘管兩口子不時因工作分隔兩地，不過感情有增無減，近期放聲氣正落力追B。雖然暫時未有好消息，但「愛妻號」謙仔趁農曆新年將至，出冧招氹太太！



老婆遙距揀心頭好



日前，一身Smart casual打扮的阿謙被發現現身尖沙咀，先相約一名男性友人在對正維港的餐廳午膳，兩支公邊食邊望海聊天，阿謙似乎心情不錯，全程笑唔停，約個多小時後埋單離開「趕下場」。



兩人離開餐廳後步行往廣東道一帶，他們走進其中一間名店，「瞄準」放在當眼處、新到春裝及手袋款，謙仔左挑右選並頻頻問店員，期間不時玩電話，相信是向太太攞意見。之後他轉場到附近另一間店舖，逗留一會但未有斬獲，隨即與友人折返之前的名店，最終扑槌花六位數買了新款手袋。拿着戰利品的謙仔離開時剛巧碰上熟人，他禮貌停步打招呼及閒聊幾句，期間被途人認出行注目禮，即報以微笑。



未知是否Shopping癮起，買了手袋的謙仔未收手，之後再走入附近商場繼續逛名店。入店後，他第一時間向店員展示手機查問，然後走向女裝鞋櫃指點，並拿起其中一款鞋研究一番，店員則在旁用電腦Check貨，但似乎因尺碼或顏色問題，他最終未有買到心頭好，並與友人步向中港碼頭方向離開。



操肌隨時慰妻



據悉，謙仔近日拍竣經理人公司投資的電影後，目前休息待下月開拍新網劇。這段時間除了繼續忙於操肌外，他亦爭取機會過二人世界，曾表示即使要開工，亦希望盡可能留港工作方便慰妻。至於阿怡近期工作以出席活動為主，謝絕一切操勞工作，努力靜待「豬B」。早前受訪時談到有傳太太有喜，阿謙即興奮表示：「如果真係有B嘅話，我諗我會忍唔住，第一時間公告天下，大家唔使擔心！」兩夫妻恨B恨到出口，好消息指日可待！