張崇德新書老婆佔12分1　劉美娟：我好榮幸

歌手張崇德到佐敦某書店宣傳其新書《被遺忘的歌德情書》，太太劉美娟當然有現身支持，崇德表示今次是他第六本著作，主要想分享一些被遺忘的事，例如書中介紹他入行25年來創作的25首歌曲，但很多都未能大熱，而被遺忘的也包括自己：「我仲成日畀人叫錯做張崇基！仲有分享自己咁多年都變咗好多，行過好多難行嘅路。」



至於被遺忘的情，他分享了跟一些幕後人的回憶，當中包括已故填詞人林振強，問到書中有多少部分是關於太太？他說：「25首入面都有二、三首，記得佢以前做電台節目，我就幫佢寫主題曲，到佢第一張個人專輯，亦即係唯一一隻，我都有幫佢寫。」他又表示有首福音歌《上帝聽禱告》相當受歡迎，其實原唱者是劉美娟：「佢真係大將，唔介意自己係咪原唱，仲提議我翻唱，都係想效果好。」問美娟只佔兩、三首歌會否嫌少？她說：「唔會！我好榮幸呀！」崇德說：「因為呢本書係我生命入面嘅所有人同事，唔止係太太嘅，仲有好多故事都值得分享。」

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