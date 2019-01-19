設局拘捕「小三」？吳秀波深夜發聲明反擊

憑電視劇《大軍師司馬懿之軍師聯盟》爆紅的50歲內地男星吳秀波，上年中秋節突然被爆偷食，自認是「小三」的內地女星陳昱霖，聲稱與人夫吳秀波有長達7年「婚外情」關係。事件至今差不多四個月，陳昱霖父母昨晚（18日）以女兒的微博發長文，指女兒遭吳秀波提告，去年11月遭「設計」引回國內被捕，隨時要面對面臨10年以上的有期徒刑。



據陳昱霖父母發文內容所述，指爆料事件發生後吳秀波與他的經理人等人，隨即要求陳昱霖出面澄清所發內容不屬實，並願意以經濟補償方式給她一筆分手費。陳昱霖在國外養病期間，吳秀波以種種理由僅支付一小部分賠償金，並致電陳昱霖，希望她回國商談後續事宜，陳昱霖於11月回北京時就在機場被公安逮捕，他們才知道吳秀波報案告她以曝光隱私為要挾，勒索錢財。



陳昱霖父母曾試圖聯絡吳秀波，希望當面向他與他的妻子道歉尋求諒解，未料卻被吳秀波所屬喜天影視的律師告知，因為陳昱霖鹵莽舉動令吳秀波及公司損失超過10億元人民幣（約11.78億港元），更可能直接終結吳秀波的演藝事業。



事件曝光後迅即引起熱議，吳秀波隨即發聲明反擊，指陳昱霖父母的公開信內容失實，已將此情況反映給公安機關，並將追究發表人的法律責任。