解開不老之謎　安達祐實與AV阿媽和好亮相

37歲日本「不老童顏」女星安達祐實，於12歲時以童星身份出道，憑經典日劇《沒有家的女孩》走紅。祐實自小是星媽安達有里的搖錢樹，2歲時已為育兒雜誌當模特兒賺錢，成名後更成為養家重擔。20歲成年後，因童顏令她無法轉型走成熟路線，工作量大減，2006年在安達有里的安排下，拍攝全裸寫真集《Myself》搵快錢，之後更走艷情路線拍攝三級古裝電影《花宵道中》露點演情慾戲，被迫淪為艷星。24歲時與諧星井戶田潤閃婚，誕下一名女兒，可惜婚姻只能維持數年便離婚。而星媽安達有里亦因女兒賺錢能力不佳，竟然一把年紀下海接拍AV，之後母女爆出決裂。



經歷大起大落的安達祐實，近年走演技派路線，演藝事業漸漸穩定，與阿媽亦重拾舊好。近日有電視台便安排她與61歲的星母相隔15年再在節目亮相，並在祐實童年長大的淺草及娘家拍攝。而兩母女在鏡頭前亦大晒母女情深，祐實話跟阿媽最近感情很好，而安達有里笑言女兒老咗長氣咗，但勝在細心。祐實仲話一年前阿媽勸她買保險，但受保人是誰就未有披露。同時，祐實解開不老之謎，主要是食素多年，就算食肉都每次限食300克。